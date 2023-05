Hommeles bij Antwerpse volleybalclubs na stijging van inschrijvingsgelden: “Voelt alsof wij de put van Volley Vlaanderen moeten dempen”

Een opstand in de volleybalwereld? Zover durven we niet te gaan, maar de mail van Volley Vlaanderen die vorige week in de mailbox van voorzitters en secretarissen terechtkwam, zorgde wel voor de nodige commotie. Gemiddeld gaat het ledengeld dat clubs aan Volley Vlaanderen moet betalen met zo’n 35 procent omhoog. “Het voelt alsof wij de put van Volley Vlaanderen moeten dempen”, klinkt het bij Stef Maes, voorzitter van Mavoc Mechelen.

“Zij organiseren vele internationale evenementen voor topsporteams waar wij geen vruchten van plukken. Nu lijkt het alsof wij dat allemaal bekostigen”, gaat Maes verder. “Wij hebben de rekensom al gemaakt: we hebben 300 leden en het kost ons 3.000 euro extra. We kunnen dat moeilijk doorrekenen aan onze leden, want we hebben de lidgelden voor volgend seizoen al gecommuniceerd. We zijn een financieel gezonde club, maar deze maatregel neemt toch een hap uit ons budget.”

Ook bij Amigos Zoersel komt het nieuws als een donderslag binnen. “Dit kost ons duizenden euro’s. En we gaan dit niet verhalen op onze leden, ik denk dat de ouders daar niet op zit te wachten. Als club gaan we nu extra inspanningen doen om uit de kosten te komen”, aldus Claude Holvoet, voorzitter van Amigos Zoersel.

Het tijdstip waarop de volleybalbond deze nieuwe maatregelen aankondigt, valt ook wat ongelukkig. “We zijn nu druk in de weer met de organisatie van onze Jeugdcup”, pikt Dirk Eestermans van Fixit Kalmthout in. “Dus we staan al voor een uiterst drukke periode. Komt daar nu nog deze nieuwe maatregel bij… Dat zorgt voor nog extra werk in deze hectische tijd. Op z’n zachtst gezegd is dit heel vervelend. Ook de manier waarop dit gebeurt: waarom consulteerde Volley Vlaanderen de clubs vooraf niet?”

“Ons huiswerk voor volgend seizoen was al gemaakt”, foetert Ivan Vermeiren, voorzitter van Volley Noorderkempen. “Nu gaan we toch een aantal wijzigingen moeten doorvoeren – en ik vrees dat we een deel van het lidgeld moeten verhalen op onze leden. De volledige 35 procent? Dat is uitgesloten.”

“Wat bij mij ook extra wrang voelt, is de verhoging voor de niet-spelende leden. Dat zijn onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles praktisch goed verloopt én daarvoor hun vrije tijd opofferen. Dat we ook voor hen moeten bijbetalen, is toch de brug te ver.”

Volley Vlaanderen: “De voorbije 10 jaar verhoogden we amper de lidgelden”

Financieel verantwoordelijke Johan Van Riet van Volley Vlaanderen probeert het gegeven wat te kaderen. “Zo’n bericht versturen doe je nooit graag. Niemand betaalt graag meer. Maar Volley Vlaanderen heeft de voorbije tien jaar niet of amper inschrijvingsgelden verhoogd. Ik besef maar al te goed dat er nooit een goed moment is om een verhoging van kosten met gemiddeld 35 procent aan de clubs kenbaar te maken. Het tijdstip, zeker na de moeilijke voorbije jaren, is misschien wat ongelukkig gekozen en alle begrip dat het voor clubs moeilijk ligt om nu op het einde van een seizoen deze boodschap te krijgen. Misschien hadden we deze maatregel wat vroeger en zeker wat beter kunnen, zelfs moeten, communiceren. Het was inderdaad wat laat op het seizoen en misschien was er meer begrip van de clubs geweest als we deze verhoging anders aangepakt hadden.”

Het is nu zo dat Volley Vlaanderen zich op financieel gebied in minder goede tijden bevindt. Waarom? “Er zijn extra mensen in dienst, hogere energiekosten, promotie-evenementen voor de sport die niet altijd op financieel gebied gebracht hebben wat ervan verwacht werd, subsidies van de staat die niet echt een win-winsituatie waren omdat we als Volley Vlaanderen zelf nog 25 procent extra moesten ophoesten,... Ik wil er wel bij vermelden dat al die uitgaven het doel hadden het volleybal in alle mogelijke vormen beter te maken. Nogmaals alle begrip dat clubs daar geen boodschap aan hebben. Die kijken, terecht, naar hun eigen financiële toestand.”

“Het lijkt nu misschien alsof we de clubs willen laten opdraaien voor onze minder gunstige situatie, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Om uit die moeilijke situatie te geraken hebben we externe audit laten uitvoeren om te kijken wat en waar het beter moet.”