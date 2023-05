21 doden bij Russische bombardementen in Cherson

In de regio van Cherson, in het zuiden van Oekraïne, zijn bij “grootschalige” Russische bombardementen woensdag zeker 21 doden en 48 gewonden gevallen. Dat laat president Volodimir Zelenski op Telegram weten. De autoriteiten van de gelijknamige stad hebben intussen voor dit weekend een avondklok afgekondigd.

De bommen kwamen neer op een station, een doe-het-zelfwinkel, een supermarkt en een tankstation, aldus Zelenski. “De wereld moet dit zien en weten”, schreef Zelenski nog bij enkele foto’s van slachtoffers. “21 burgers, 48 gewonden! Allen burgers! Op minder dan één dag, in één regio!”

Verdere details over de luchtaanvallen zijn voorlopig niet beschikbaar. Volgens een lokale legerleider zou Cherson intussen nog altijd onder vuur liggen.

De stad, die in 2022 gedurende meerdere maanden werd bezet door de Russen, werd in november na een geslaagd tegenoffensief van Kiev bevrijd. Sindsdien hebben de strijdkrachten van Moskou zich teruggetrokken aan de andere kant van de rivier Dnjepr (Dnipro in het Oekraïens), die nu dienst doet als een natuurlijke frontlinie, en wordt Cherson met regelmaat van de klok gebombardeerd.