Het is uitkijken naa wie Bente gaat opvolgen als aspergekoningin. — © PaBr

Kinrooi

Na vier jaar kan Benthe Cuypers uit Molenbeersel haar kroontje als aspergekoningin eindelijk doorgeven aan haar opvolgster. Komend weekend staan de Kinrooise Aspergefeesten immers eindelijk weer op de agenda. “En of we er zin in hebben”, klinkt het.