Boze PSG-fans protesteren aan stadion tegen vertrekkende Lionel Messi: “We hebben de rode loper uitgerold voor huurlingen!”

Honderden fans van Paris Saint-Germain hebben woensdag geprotesteerd aan het Prinsenpark in Parijs om hun ongenoegen te uiten over de situatie van hun club, zo stelde het Franse persbureau AFP ter plaatse vast.

De PSG-aanhangers eisten het ontslag van de Qatarese voorzitter Nasser Al-Khelaifi en het vertrek van de Argentijnse superster Lionel Messi. Die laatste hangt een schorsing van twee weken boven het hoofd omdat hij een ongeoorloofd tripje naar Saudi-Arabië gemaakt had. Zijn vertrek uit de Franse hoofdstad staat volgens heel wat media nagenoeg vast. Messi’s contract bij PSG loopt na dit seizoen af en een verlenging zit er niet meteen meer aan te komen. De supporters staken ook rookbommen aan en viseerden naast Messi ook Neymar. Beide spelers zouden volgens de supporters hun shirt niet nat maken voor de club.

In een communiqué van de harde kern eerder op woensdag hekelden de fans het “catastrofale management van de afgelopen jaren dat de rode loper heeft uitgerold voor huurlingen en te dure spelers met weinig interesse. Verder verkeert het team in een staat van totale achteruitgang. We maken ons oprecht zorgen over de toekomst en het voortbestaan van onze club”.

Afgelopen zondag verloren de Parijzenaren met 1-3 tegen middenmoter Lorient. PSG verloor daardoor drie van zijn laatste vier thuiswedstrijden in het Parc des Princes. De dag na de verliespartij hadden de ultra’s zich aan het oefencomplex Camp des Loges verzameld om te protesteren met spandoeken als: “Niemand respecteert jullie meer. Waarom zouden we? Jullie vertegenwoordigen onze stad helemaal niet”.

