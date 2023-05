Wielericoon Alberto Contador wijst op één zwakke plek bij Remco Evenepoel in de Giro: “Hij kent zijn lichaam niet goed genoeg”

Remco Evenepoel gaat vanaf zaterdag op zoek naar eindwinst in de Giro, in een verwachte tweestrijd met Primoz Roglic. Tweevoudig winnaar Alberto Contador kijkt uit naar het duel, maar ziet een werkpunt bij de wereldkampioen.

‘El Pistolero’ schreef de Ronde van Italië op zijn naam in 2008 en 2015. Tegenwoordig is hij vaste analist bij Eurosport en daar liet hij zijn licht schijnen op de strijd om het roze.

“Het grote verschil met de Vuelta is dat je in de Giro bij een slechte dag gelijk vijf minuten verliest. Dat is in de Vuelta vaak maar 40 seconden”, klinkt het. “Remco heeft nog niet veel grote rondes gereden. Hij kent zijn lichaam niet goed genoeg om top te zijn in de grote rondes. Hij heeft niet vaak de kansen gehad om zijn lichaam te testen. Dus je kunt dat zeker zien als een zwakke plek.”

Roglic begint aan zijn twaalfde grote ronde, Evenepoel aan zijn derde. “Beide renners hebben veel kwaliteiten. Ook zijn ze allebei in vorm. Een voorspelling doen is erg lastig. Ik durf het niet aan. Evenepoel en Roglic kunnen elke tijdrit waarbij ze aan de start staan winnen. Dus het verschil moet wel gemaakt worden in de bergen.”