Wie zijn de twee mensen die koepel Kremlin beklimmen op moment van droneaanval?

Was het Oekraïne? Rusland zelf? Of nog iemand anders? Voorlopig is het nog niet duidelijk wie er achter de droneaanval op het Kremlin zit. Videobeelden van de aanval brengen geen duidelijkheid, integendeel zelfs. Het feit dat twee mensen net op het moment van de explosie de koepel van het Kremlin aan het beklimmen zijn, leidt alleen maar tot meer speculaties. Wie zijn ze? En wat doen ze daar?

Op de beelden is duidelijk te zien hoe twee personen de koepel van het Kremlin aan het beklimmen zijn net op het moment dat een drone op amper enkele meters van hen vandaan ontploft. Ze lijken even weg te duiken, maar blijven vervolgens wel op de koepel.

Absolute zekerheid over wie de “koepelklimmers” zijn, is er niet. Op social media is er alvast veel speculatie losgebarsten. Zo melden sommige media dat het zou gaan om personen die instaan voor de luchtverdediging van het gebouw, anderen zien er dan weer het bewijs in dat de droneaanval in scène gezet werd door de Russen. “Ze hebben hun brandblussers al bij voor de explosie...”, schrijft iemand op Twitter.

Uit andere beelden blijkt dan weer dat er ook vandaag meerdere personen op de koepel aanwezig waren. Zo zou het ook mogelijk zijn dat het gaat om mensen die voorbereidingen treffen voor 9 mei, de ‘Dag van de Overwinning’ in Rusland.

Een onafhankelijke verificatie is er echter nog niet.