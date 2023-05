Miljoenenverlies dreigt voor thuisverpleging door ‘verplichte’ elektrische wagens

Hasselt

Vanaf 1 juli moeten bedrijven zorgen voor elektrische auto’s in hun wagenpark of zware taksen betalen. Voor thuiszorgdiensten Wit-Gele Kruis en i-mens is dat een zware aderlating: kleine elektrische auto’s zijn nog veel te duur, er zijn te weinig laadpalen en de CO2-taks op hun benzinewagens wordt onbetaalbaar. Ze vragen meer tijd of financiële steun aan financiënminister Van Peteghem (cd&v).