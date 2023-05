Volledig Belgische trio in Le Mans: Martin, De Wilde en Van Rompuy

Het trio werd woensdag voorgesteld in Voeren en zal het stuur nemen van de Oreca-Gibson van het Luxemburgse DKR Engineering, de wagen met startnummer 43. Het is de eerste keer in twaalf jaar dat drie Belgen samen deelnemen aan de grootste race ter wereld, die dit jaar zijn honderdjarig jubileum viert. De laatsten waren Bas Leinders, Vanina Ickx en Maxime Martin op een Aston Martin van Kronos in 2011. Martin is aan zijn achtste deelname toe. De Wilde en Van Rompuy zijn rookies. (mc)