Juventus knoopt na 1 op 12 aan met moeizame zege tegen laagvlieger Lecce

Juventus weet weer wat winnen is. Het maakte woensdagavond tijdens de 33e speelronde in de Serie A komaf met een reeks van vier wedstrijden zonder overwinning (één gelijkspel, drie nederlagen). Laagvlieger Lecce ging nipt met 2-1 voor de bijl.

De Oude Dame klom in het eigen Allianz Stadium op het kwartier op voorsprong via Leandro Paredes. Assan Ceesay (36.) maakte gelijk vanop elfmeter, maar Filip Kostic (41.) bezorgde de gastheer een handvol minuten later al een nieuwe bonus. Beide teams zagen in de eerste helft overigens een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Na de pauze vielen er geen goals meer.

In de tussenstand van de Italiaanse hoogste voetbalafdeling springt Juve minstens tijdelijk over Lazio naar de tweede plaats met 63 punten. Dat zijn er zestien minder dan leider Napoli, dat op een zucht van de landstitel staat. Die kan woensdagavond al een feit zijn, als Lazio in eigen huis niet weet te winnen van middenmoter Sassuolo.