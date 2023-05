73-jarige man bewusteloos geslagen door jeugdbende omdat hij vrouw te hulp schoot: “Dit gaat te ver”

Een oudere man is het slachtoffer geworden van een jeugdbende die al enige tijd De Sportstek in Stekene onveilig maakt. “Dit gaat te ver”, zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). “We zijn in gesprek met de politie en houden verhoogd toezicht op die plek.” Vier minderjarige daders werden geïdentificeerd. Een van hen is door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. Het gaat om jongeren uit de streek.

Een groepje van een zestal jongeren viel maandag een vrouw lastig die haar hond uitliet. “Ze kreeg allerlei vunzige en vrouwonvriendelijke verwensingen naar het hoofd geslingerd”, klinkt het in haar omgeving. “De oudere man kwam tussenbeide, maar werd onmiddellijk hardhandig aangepakt.”

Hij werd neergeduwd en kreeg enkele klappen en stampen te incasseren. Hij raakte zelfs even het bewustzijn kwijt en houdt er naar verluidt een hersenschudding aan over. “De man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar ondertussen stelt hij het goed”, zegt korpschef Leo Mares weten.

Verhoogd toezicht

De politie en het gemeentebestuur overlegden met elkaar en namen maatregelen. “De overlast is al enkele weken aan de gang. We hielden al verhoogd toezicht, maar we gaan dit zeker blijven doen”, zegt de burgemeester. “Eerst was er sprake van plagerijen, maar nu is er een grens overschreden. Dit is een stap te ver. Met de extra maatregelen zorgen we ervoor dat De Sportstek een plaats blijft waar jong en oud zich veilig voelen.”

Protagonist te pakken

Het verhoogd toezicht en de extra politiecontroles hebben ondertussen hun vruchten afgeworpen. “We hebben intussen vier daders geïdentificeerd. Een van hen is voor de jeugdrechter geleid en is in een gesloten instelling geplaatst”, zegt korpschef Leo Mares. “We zijn ervan overtuigd dat we hiermee de protagonist te pakken hebben. Zijn entourage is echter groot. We blijven net zoals de voorbije weken waakzaam aan De Sportstek.”

Voor de omwonenden is alvast de maat vol. “De belaging en pesterijen duren te lang”, zeggen ze. “We willen zelf ook stappen ondernemen en in de omgeving patrouilleren. De politie liet al weten dat dat kan, maar dat we zelf zeker niet mogen ingrijpen. Maar we willen snel kunnen ingrijpen. Als er een tussenkomst van de politie nodig is, zijn ze meestal al gaan lopen.”