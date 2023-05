Broer neemt bruid vrolijk op de korrel tijdens trouwfeest: “Mijn eerste woord tegen haar was ‘vies’, dat van haar was ‘sabotage’”

Tijdens een speech op een huwelijksfeest wordt er dikwijls een traantje weggepinkt, maar kan er ook heel wat afgelachen worden. Dat was alvast het geval op de bruiloft van de Amerikaanse Lindsay en haar kersverse echtgenoot Adam. Haar broer Sean nam zijn jonger zusje stevig op de korrel en vertelde over hun eerste ontmoeting toen de ze werd geboren. “Mij eerste woordje tegen haar was ‘vies’”, aldus Sean in de video die al miljoenen keren werd bekeken. “We keken elkaar aan en toen begon de rivaliteit. Haar eerste woordje tegen mij was dan ook ‘sabotage’.”