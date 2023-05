Belgisch-Oekraïense tennisster Maryna Zanevska barst plots in tranen uit tijdens wedstrijd: “Mijn hartslag ging 200 per uur”

LEES OOK. 2022 was één lange emotionele rollercoaster voor Maryna Zanevska: “Ons trouwfeest én de bevrijding vieren, zou dat niet mooi zijn?”

In de tweede ronde op het Franse gravel raakte het derde reekshoofd niet voorbij de Amerikaanse Katie Volynets (WTA 103). Het werd 2-6, 6-4 en 7-5 na twee uur en negentien minuten. Zanevska won het L’Open 35 de Saint Malo al twee keer, in 2012 en 2016 toen het toernooi een kleinere prijzenpot had en de tennisster nog voor Oekraïne uitkwam.

Op het einde van de eerste set kwamen de emoties los bij Zanevska, die in het verleden herhaaldelijk heel uitgesproken was over de oorlog met Rusland. Plots ging er - na set één - een sirene af in Bretagne. Op beelden is te zien hoe Zanevska, die op de verste stoel zit op de video, niet goed weet wat er gebeurt en zich dan naar het hoofd grijpt.

Op haar Instagram-pagina gaf de tennisster meer uitleg bij het voorval. “Ik had vreemde gevoelens vandaag tijdens mijn wedstrijd na het winnen van de eerste set”, klinkt het. “Ik had geen idee waarom, maar het alarm ging af. Het was misschien maar 20 seconden, maar het leek eeuwig te duren. Het begin hard te wenen en kon niet stoppen. Ik ben niet meer in Oekraïne geweest sinds 24 februari en ik heb zo’n alarm nooit meegemaakt, maar het was echt een geluid dat mij triggerde. Mijn hartslag ging 200 per uur. Normaal stap ik op een tennisveld om mijn problemen te vermijden, maar deze keer hakte het er hard in.”