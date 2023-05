Politie Voeren redt onderkoelde kat uit rivier de Voer en zoekt nog naar eigenaar

Een interventieploeg van de politie Voeren heeft dinsdagavond een kat gered die in de rivier de Voer was beland. De eigenaar van het beest mag het dierenasiel van Sint-Truiden contacteren.

Rond 19 uur merkten buurtbewoners op Bovendorp in ’s-Gravenvoeren dat er een kat in de Voer dreef. Ze verwittigden een interventieploeg van de politie, die het onderkoelde beest uit het water haalde. De kat werd naar het dierenasiel van Sint-Truiden gebracht. Het dier is niet gechipt, dus het is niet duidelijk wie de eigenaar is. Als je de eigenaar kent of bent, kun je het dierenasiel contacteren. siol