Recordopkomst voor Tungrirun in Tongeren

Om 13u30 werd het eerste startschot gegeven. 400 dappere kinderen tussen 6 en 12 jaar gaven het beste van zichzelf op de 1 km. Victor Verjans en Ana-Julia Santos Carvalho wonnen respectievelijk bij de jongens en meisjes. Een half uur later liepen 300 jongvolwassenen en kinderen de 2 km. Tim Parent was de snelste jongen en Ylva Vertessen won bij de meisjes. Daarnaast zagen ze om 14u30 390 kleine, schattige pagadders deelnemen aan de kabouterloop. Ze werden alvast opgewarmd door de plaatselijke clown om daarna 400 meter over de atletiekpiste te lopen. Ze kregen allemaal hun welverdiende medaille aan de finish.Nieuw op het programma dit jaar was de 3km ladiesrun. Een wedstrijd waar vooral dames zich met elkaar konden meten over een kort, maar pittig parcours door Tongeren. Kelly Haex uit Oudsbergen won voor Sara Wagemans en Emma Loyens. Daarna was het tijd voor de grootste wedstrijd van de dag. Liefst 900 lopers stonden aan de start van de 5 kilometer. Het was een waanzinnig zicht op Sportpark De Motten toen de deelnemers vertrokken. Na 15’24” kwam Dorian Fintolini als winnaar over de finish voor Simon Eeckhout en Bram Rouffa. Bij de dames won Leentje Hellemans voor Melissa Benoumeur en Marthe Nyssen. Een uur later werd de start gegeven voor de 10 kilometer en tevens de laatste wedstrijd van de dag. Leentje Hellemans ging voor de dubbel en won na de 5 nu ook de 10 kilometer voor Anne-Catherine Dens en Jill Dreessen. Bij de heren zagen we een zeer sterk deelnemersveld. Kevin Verluyten won uiteindelijk in 31’08” voor de plaatselijke lopers van ADD, Sam Nulens en Gijs Hubrechts.