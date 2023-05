Goed nieuws voor Fredberg en co: Anderlecht-spelers Mykhaylichenko en Olsson kunnen bij huurclub blijven

Mykha speelde dit seizoen al 28 matchen voor Shaktar en was daarin goed voor 2 goals en 5 assists. De Oekraïensers hebben een aankoopoptie die volgens lokale media 2,5 miljoen euro bedraagt, maar dat bedrag is onbevestigd. Wat wel klopt is dat de aankoopoptie verplicht is als Mykhaylichenko een aantal parameters heeft bereikt. Gezien de vleugelverdediger een vaste waarde is, komt dat normaal in orde.

Ook Kristoffer Olsson (27) heeft de mogelijkheid om bij zijn huurclub te blijven. De Zweedse middenvelder is bij het Deense Midtjylland uitegegroeid tot een basispion met 3 goals en 2 assists. In zijn uitleencontract zit een aankoopclausule van 4 miljoen euro. Midtjylland is bereid om een inspanning te leveren voor de Zweedse international, maar dat betekent niet dat ze de volle pot zullen betalen. Mogelijk gaan ze met Anderlecht onderhandelen over een aangepast bedrag. “Door zijn niveau en zijn status van international is Olsson voor ons altijd interessant”, aldus Svend Graversen, sportief directeur van Midtjylland in Tipsbladet. “We krijgen niet vaak de kans om zo’n speler aan te werven, maar het contract en de prijs moeten natuurlijk wel matchen. Kristoffer is blij om hier te zijn. Wij zijn blij met hem: we zien wel wat er gebeurt.”