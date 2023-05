Titelverdediger Carlos Alcaraz voorbij Khachanov naar halve finales in Madrid

Carlos Alcaraz heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het ATP Masters 1.000-toernooi in Madrid (gravel/7.705.780 euro). De Spaanse nummer 2 van de wereld, het topreekshoofd, versloeg voor eigen volk in de kwartfinales het Russische tiende reekshoofd Karen Khachanov (ATP 12) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 52 minuten.

Alcaraz rekende dinsdag in de achtste finales nog vlot af met de Duitser Alexander Zverev (ATP 16) in twee duidelijke sets: 6-1 en 6-2. In de halve finales wacht het Kroatische zeventiende reekshoofd Borna Coric (ATP 20) of de Duitser Daniel Altmaier (ATP 92).

De bijna 20-jarige Alcaraz is de titelverdediger in Madrid. Vorig jaar versloeg de jonge Spanjaard in de finale uitgerekend Zverev, die in de Spaanse hoofdstad in 2018 en 2021 de beste was. Alcaraz won in 2023 al drie toernooien (Barcelona, Indian Wells en Buenos Aires).