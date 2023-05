Limburgse brandweer kreeg vorig jaar 68.000 oproepen: “Meer branden en wespen door goede zomer”

In 2022 kregen de brandweerzones Zuid-West Limburg, Noord-Limburg en Oost-Limburg samen 67.948 oproepen binnen. Er waren meer branden, meer wespenverdelgingen en meer ziekenwagenritten dan in 2021. En dat had veel te maken met de droge en warme zomer.

4 mei is traditiegetrouw de Dag Van De Brandweer. De Limburgse brandweerzones maken daarom vandaag (donderdag, nvdr.) hun jaarcijfers bekend. Vorig jaar waren er in onze provincie liefst 2.974 oproepen voor een brand. In 2021 waren er dat nog maar 2.297. “De verklaring voor de stijging in 2022 ligt bij het weer”, vertelt Bert Swijsen, zonecommandant van de brandweer Zuid-West Limburg. “Door de droge, warme en zonnige zomer waren er meer buitenbranden, vooral in gras en heide. We verwachten dat zulke buitenbranden ook vaker zullen voorkomen en in omvang gaan toenemen door het drogere klimaat.”

“Daarom roepen we iedereen op om voorzichtig te zijn als je gaat wandelen langs weides of in het bos. Gooi geen peuken op de grond en hou afval bij. Blijf ook weg als het code rood is, en stook geen vuur bij code geel. Let ten slotte op met onkruidbranders, en controleer of er niks meer blijft smeulen.”

Zonecommandant Jan Jorissen van de brandweer Noord-Limburg waarschuwt bovendien voor het opladen van batterijen. “We zien meer branden door bijvoorbeeld fietsbatterijen of de batterijen van klein huishoudelijk materiaal dat draadloos werkt. Dit is dus niet zonder gevaar.”

Meer ziekenvervoer, meer wespen

Ook het aantal ziekenwagenritten steeg, van 28.474 in 2021 naar 32.187 in 2022. De Limburgse brandweer is nu verantwoordelijk voor 70 procent van het dringende ziekenvervoer, en dat aandeel blijft stijgen. “De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de nieuwe tarieven voor dringend ziekenvervoer, het uitblijven van een regeling voor het secundair vervoer, huisartsen die minder beschikbaar zijn en de grotere afstand tot wachtposten”, zegt Dominic Knapen van de brandweer Oost-Limburg.

Er waren vorig jaar maar liefst zeven keer zoveel oproepen voor wespen dan in 2021. Toen ging het nog om 3.064 meldingen, in 2022 om maar liefst 21.352 verdelgingen. “Door de vrij droge en zonnige lente en een goede, warme zomer vorig jaar, waren de wespen erg actief en kwamen ze op meer plekken voor”, zegt Knapen. Naast 29.774 technische interventies (waaronder ook wespenverdelgingen) voerden de Limburgse brandweerzones vorig jaar 3.367 logistieke interventies uit. Het ging onder meer om bijstand voor de ambulance met een ladderwagen of signalisatie bij ongevallen.

Vacatures

In heel Limburg werken er nu 1.433 mensen bij de brandweer. 1.100 van hen zijn vrijwilligers, voor 271 brandweerlieden is dat hun hoofdberoep. De brandweerzones zijn nog steeds op zoek naar extra medewerkers. De brandweer Noord-Limburg gaat in 2024 nieuwe kandidaten aanwerven voor de brandweerpost in Peer, die nog gebouwd moet worden. En de zone Zuid-West Limburg start dit najaar met het aanwerven van nieuwe vrijwilligers. Alle info over vacatures vind je via www.debrandweer.be en www.ikwordbrandeer.be.