Tongeren

Komt er na een rush op dartsblokken, nu ook een raid op snookertafels? “Zo’n vaart gaat het niet lopen, want het is een aankoop waar je u toch even over moet beraden. Wel merk ik dat er sinds het WK week dagelijks vijf keer meer bezoekers naar mijn site surfen”, zegt Gert Pellin, specialist in het plaatsen en stofferen van snookertafels.