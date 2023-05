Kermis veroorzaakt verkeersinfarct in Houthalen: “Blijkbaar is niet iedereen op de hoogte”

Komend weekend gaat de jaarlijkse kermis van start in het centrum van Houthalen. De opbouw daarvan ging woensdag al van start. En dat heeft heel wat automobilisten verrast. Vooral in de kleine centrumring ging het heel erg traag. “We zijn op de hoogte”, zegt kersvers schepen van Mobiliteit Katrien Timmers (N-VA). “Ik heb het zelf ervaren. We hebben dit gecommuniceerd via verschillende kanalen. Blijkbaar zijn nog niet alle mensen op de hoogte. Om het verkeer wat vlotter te laten verlopen zijn er agenten ingezet. Het is belangrijk dat de mensen weten dat de Pastorijstraat tijdelijk is afgesloten. We zullen er nog meer over communiceren. Op 9 mei is de kermis afgelopen.”