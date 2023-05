Gaslek in Bilzen legt treinverkeer tussen Hasselt en Tongeren tijdelijk stil

Woensdagmiddag is op de Nieuwstraat in Bilzen tijdens drainagewerken een gasleiding doorboord. Omdat het lek zo dicht bij het spoor lag, werd het treinverkeer tussen Hasselt en Tongeren tijdelijk uit veiligheidsredenen stilgelegd. Tegen 16.30 uur was het lek hersteld en reden er weer treinen.

Het gaslek ontstond woensdag rond 14.30 uur in de Nieuwstraat in Bilzen, op de site waar appartementen worden gebouwd. Het perceel moet er worden drooggelegd. Tijdens deze drainagewerken werd een leiding geraakt, waardoor er een gaslek ontstond pal naast de straatkant.

Fluvius, de beheerder van het gasnetwerk, werd op de hoogte gesteld van het incident. David Callens, woordvoerder van Fluvius, bevestigt dat het om een lagedrukleiding ging en dat de site en de straat voor het doorgaand verkeer werden afgesloten door de lokale politie. “Hoewel evacuaties niet nodig waren, hebben we uit veiligheidsoverwegingen besloten om het treinverkeer stil te leggen, aangezien er een spoorweg in de buurt ligt.”

De politie sloot tijdens de herstelingswerken de Nieuwstraat tijdelijk af voor het verkeer — © Johnny Geurts

Moeizame avondspits

Het stilleggen van het treinverkeer had grote gevolgen voor de reizigers op het traject Hasselt-Tongeren. “Er werden door de NMBS extra bussen ingezet om de gestrande reizigers te helpen”, verduidelijkt Fréderic Petit van Infrabel. “In Diepenbeek kwam een trein stil te staan. Deze trein is teruggekeerd naar het station van Hasselt. Tegen 16.30 uur was de toestand veilig en is het treinverkeer weer op gang gekomen. Uiteraard zal de vertraging nog voelbaar zijn in de avondspits.” De doorboorde leiding werd door de technische diensten van Fluvius vrij snel gerepareerd. Een uur later werd de gastoevoer weer opengedraaid. (Johnny Geurts)