“Tien keer minder sancties voor werkzoekenden in Brussel dan in Vlaanderen”

De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris heeft vorig jaar 1.604 sancties gegeven aan werkzoekenden, wat overeenkomt met ongeveer 2 procent van het gemiddelde aantal werkzoekenden. Daarmee ligt het relatieve aantal sancties in Brussel tien keer lager dan in Vlaanderen, waar 23.900 sancties werden gegeven, goed voor een op de vijf werkzoekenden. Dat zegt Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA), die over de kwestie minister van Werk Bernard Clerfayt heeft bevraagd.

Volgens Verstraeten betekenen de cijfers dat de responsabilisering van de werkzoekende in Brussel “zo goed als dode letter blijft”. Nochtans ging het aantal controles en sancties vorig jaar terug de hoogte in: van 16.552 in 2021 naar 35.480 in 2022. Het aantal sancties nam toe van 431 tot 1.604 en het aantal effectieve sancties (een verlaging of schorsing van de uitkering of uitsluiting en dus het aantal verwittigingen niet meegerekend) van 14 tot 145.

“We zijn echter nog ver verwijderd van het precoronaniveau in 2019, toen er 5.883 sancties, waarvan 3.218 effectieve, werden opgelegd”, zegt Verstraeten. Vorig jaar was meer dan negen op de tien sancties dus een verwittiging. “Actiris voert het aantal controles na corona terug op maar er worden nog steeds amper effectieve sancties opgelegd.” Het valt de N-VA’er op dat het aantal evaluatoren (die controlegesprekken uitvoeren en de ontvankelijkheid van de inbreuk bepalen) sinds 2019 daalde van 43 naar 36.

Verstraeten noemt het verschil met Vlaanderen aanzienlijk. Hij noemt de lopende externe doorlichting van Actiris dan ook bijzonder nuttig. “Het lijkt erop dat de invulling van bepaalde taken van Actiris, zoals de procedures betreffende de controle van werkzoekenden, moet herbekeken worden. Met de resultaten van deze doorlichting moeten we aan de slag om het systeem te verbeteren en zo veel mogelijk Brusselse werkzoekenden aan een job helpen.”