Harry, Liam en Stefan Everts na Liams eerste GP-podium in Pietramurata. — © Ray Archer/KTM

Opvallend nieuws in het kamp Everts: papa Stefan zet een stapje opzij als begeleider van zoon Liam. De aanwezigheid van Stefan - en ook opa Harry (samen goed voor 14 wereldtitels) - werkte soms verlammend. “Het is tijd om hem los te laten”, zegt Stefan, op de vooravond van de GP in Portugal.