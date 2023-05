Dit is waarom onze lezers liever niet elektrisch rijden

Het zal nog even duren voor we allemaal onze conventionele wagens inruilen voor een elektrische.

Limburg hinkt achter op het vlak van elektrische wagens. Wij vroegen aan onze lezers of een EV iets voor hen is. Het antwoord was “nee”, met een paar terugkerende argumenten. Maar is elektrisch rijden echt zo nadelig?

Wanneer het op elektrisch rijden aankomt, loopt Limburg achter op de rest van Vlaanderen. Veel meer Vlamingen hebben een elektrische wagen aangeschaft in de afgelopen vijf jaar, maar minder dan tien procent van deze voertuigen staan ingeschreven in Limburg.

Wij vroegen of elektrisch rijden iets voor jullie is. Het merendeel van onze respondenten gaf aan van niet, met drie argumenten die veelvuldig terugkomen. Wij gingen na of elektrisch rijden nu echt zo nadelig is. (Lees verder onder de debattool)

Te klein bereik

“Heel moeilijk en tijdrovend om langere afstanden af te leggen, gezien men dan om de haverklap moet herladen”, meldt Johan. “Het reëel bereik van de wagens is niet hoog genoeg. Nieuwe technologieën zullen de actieradius aanzienlijk verhogen en dan pas wordt elektrisch rijden interessant”, vindt ook Erik.

De actieradius van een elektrische wagen hangt sterk af van de grootte ervan. Hoe kleiner je wagen, hoe minder plaats er is voor een batterijpakket. Een kleine elektrische auto heeft een gemiddeld bereik van 245 km. Bij een middelgrote wagen is dat 310 km en met een grote elektrische wagen kan je gemiddeld zo’n 425 km rijden.

Als je veel kilometers moet afleggen, is het natuurlijk noodzakelijk dat je je wagen regelmatig oplaadt. Ook over het aantal beschikbare laadpunten zijn er twijfels bij onze lezers. Bovendien heeft niet iedereen de optie om thuis zo’n laadpaal te plaatsen. “Niet voldoende laadpalen en het bereik is onvoldoende”, klinkt het bij Mathieu.

Daarmee maakt hij een terechte opmerking. Volgens Statistiek Vlaanderen telde België eind 2022 ongeveer 7600 publieke laadpunten. 526 daarvan zijn snelladers. Beide cijfers zijn niets vergeleken met die van Nederland, waar zo’n 120.000 laadpalen staan, waarvan 4200 snelladers. Zorgen om het opladen van een elektrische wagen kunnen dus terecht zijn. Er is wel beterschap op komst: het aantal laadpunten is met 28 procent gestegen tussen 2021 en 2022 en de Vlaamse regering wil nog minimaal 10.789 laadpunten voorzien in de komende twee jaar.

Over twee jaar zouden er in Vlaanderen minstens 10.789 extra laadpunten moeten komen.

Niet ecologisch

Onze lezers hebben ook hun twijfels bij hoe ecologisch zo’n elektrisch voertuig nu echt is. “Productie en recyclage van batterijen is weinig milieuvriendelijk. Ik twijfel ook nog over de levensduur van de batterijen”, vindt Kevin.

Green NCAP, het Europese project dat de milieu-impact van wagens onderzoekt, vergeleek de hoeveelheid CO² die een elektrische wagen uitstoot tijdens heel de levenscyclus met die van een conventionele wagen. Voor een elektrische wagen die 16 jaar lang 15.000 kilometer per jaar rijdt, komt dat tijdens de productie neer op 86 gram CO² per kilometer. Bij een kleine wagen spreken we over een kleine 75 gram per kilometer, terwijl een grote elektrische wagen ruim 100 gram CO² per kilometer produceert.

Hoe zit het met conventionele wagens? Het productieproces daarvan is alvast een pak minder vervuilend met 36 gram CO² per kilometer voor een middelgrote wagen en 48 gram per kilometer voor een grote.

Tijdens het rijden heeft een elektrische wagen natuurlijk wel een veel kleinere impact op het milieu. Een conventionele wagen stoot 159 gram CO² uit per gereden kilometer. Het opwekken van de energie voor een elektrische wagen zou zo’n 81 gram CO² per gereden kilometer met zich meenemen. Ook daar is er hoop op verdere verbetering door het aandeel hernieuwbare energie dat groter en groter zal worden.

Conclusie: het productieproces van elektrische wagens is een pak belastender voor het milieu. Maar als we gaan kijken naar het verbruik tijdens de volledige levenscyclus ervan, is hij toch wat minder vervuilend dan een conventionele wagen. (Lees verder onder de foto)

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Te duur

Ten slotte nemen we het prijskaartje van een elektrische wagen onder de loep. “Elektrische wagens zijn nog veel te duur en ook elektriciteit om op te laden is dat ook, zeker met capaciteitstarief”, laat Adolf ons weten.

Hij krijgt gelijk. V.J.B. Motors in Hasselt laat ons weten dat hun elektrische voertuigen tussen de 15.000 en 55.000 euro kosten. Voornamelijk door het gebrek aan tweedehandsmarkt is die prijs een stuk hoger dan die van een benzinewagen. Verder kan je ook nog een laadpaal aanschaffen. Volgens V.J.B. Motors ben je daar zo’n 1700 à 2000 euro aan kwijt.

Maar het stopt natuurlijk niet bij de aankoop van je wagen. Gemiddeld gezien verbruikt een elektrische wagen zo’n 15 kWh per honderd kilometer. Met een gemiddelde stroomprijs van 0,53 euro per kWh betekent dat dat een autonomie van honderd kilometer je ongeveer acht euro kost. Met een benzinewagen die 5l verbruikt voor dezelfde rit, kost dat je bijna tien euro. Het verschil met dieselwagens is kleiner: 8,78 euro voor dezelfde 100 kilometer.