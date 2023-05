Onze tv-tips: het verleden niet vergeten, een Ierse zangeres en een ex-hoofdredacteur

De nieuwe getuigen van Auschwitz

NPO, do, 22.40u

Ooit vroeg de bekende Nederlandse radio-dj Eddy Keur tijdens een spelletje op de radio wie het dagboek van Anne Frank had geschreven. Het antwoord was volgens heel wat luisteraars “Annie M.G. Schmidt”. Voor hem confronterend. Dat was de aanleiding voor deze documentaire waarbij vijf jongeren naar Auschwitz reizen om hun kennis over dit onderwerp bij te spijkeren. (tove)

Nothing Compares

Canvas, do, 22.25u

Sinds het begin van haar carrière gaat Sinéad O’Connor met haar unieke stem in tegen de verhalen waarmee ze opgroeide in het rooms-katholieke Ierland. Haar aanhoudende geschop tegen menig heilig huisje brak haar carrière zuur op. Met de focus op O’Connors woorden én daden tussen 1987 en 1993 presenteert regisseur Kathryn Ferguson een moderne, feministische blik op deze onbevreesde pionier. (tove)

Guy Mortier

Canvas, do, 21.20u

Het laatste deel van de documentaire die onder meer door ex-sportjournalist Dirk Abrams werd gemaakt over het leven van de 80 jaar geworden Guy Mortier. Over hoe hij bekend werd van radio (De taalstrijd) en tv (Alles kan beter), als presentator van Torhout/Werchter, de Pop Poll, Ha van Humo enzovoort. Een portret dat nooit verveelt. Het eerste deel kan je nog opvragen via VRTMax. (tove)