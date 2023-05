Jean-Marie Le Pen heeft ziekenhuis verlaten

De voormalige voorman van extreemrechts in Frankrijk, de 94-jarige Jean-Marie Le Pen, heeft het ziekenhuis verlaten nadat hij op 15 april was opgenomen als gevolg van een hartaanval. Dat heeft zijn kleindochter Marion Maréchal woensdag verklaard aan tv-zender Paris Première, in een interview dat woensdagavond wordt uitgezonden.