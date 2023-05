Jongeren slaan KV Mechelen-supporter Peter (45) in elkaar na bekerfinale: “Dit had een begrafenis kunnen zijn”

Peter is er slecht aan toe na het zinloos geweld. Hij moest gisteren onder het mes voor zijn gebroken kaak. “En voor wat?”, vraagt zijn vriendin Nele zich af. — © IF

Een verloren bekerfinale van zijn favoriete ploeg KV Mechelen was niet het ergste wat Peter Maes (45) uit Aarschot afgelopen zondag overkwam. Toen Peter en zijn vriend Jordi (43) achteraf iets gingen drinken in Aarschot, werden ze slachtoffer van zinloos geweld. Zonder enige aanleiding sloeg een groep jongeren de twee mannen genadeloos in elkaar. “We voelen ons niet meer veilig in onze eigen stad”, zegt Nele Pelgrims, de vriendin van Peter. “Vroeg of laat loopt dit helemaal verkeerd af.”

Het beloofde zondag een mooie dag te worden voor Peter en Nele. “Mijn vriend is een grote fan van KV Mechelen”, vertelt Nele. “Uiteraard moesten we bij de bekerfinale tegen Antwerp zijn. Die liep helaas wat anders af dan we gehoopt hadden.” Zonder beker trokken Peter en wat vrienden terug naar Aarschot. “Het was die dag ook kroegentocht, en ze wilden de sfeer opsnuiven en een pintje drinken.”

De sfeer zat goed, maar bij het laatste café voelde Peter dat er iets mis was. “Een groep jongeren duwde wat en zocht duidelijk ruzie”, zegt Nele. “Daar hadden Peter en Jordi geen zin in, dus ze vertrokken weer.” De jongeren zagen hun kans en liepen achter de mannen aan. Aan de parking van de Koemarkt werden ze tegen de grond gewerkt. “Ze sloegen Peter en Jordi genadeloos in elkaar. Mijn vriend is een struise man, maar tegen tien aanvallers ben je compleet weerloos.”

Jongeren gevlucht

Een aanleiding voor de agressie lijkt te ontbreken. “Mijn vriend is een rustig type en zoekt nooit ruzie”, zegt ze. “Het kan al eens bont worden op kroegentocht, maar in twintig jaar heb ik dit nog nooit meegemaakt. Bovendien denk ik ook niet dat de uitrusting van KV Mechelen het probleem was. Dat groepje was zuiver uit op geweld.” Uiteindelijk alarmeerden enkele voorbijgangers de hulpdiensten. De jongeren namen direct de benen. De politie kwam ter plaatse, maar vond geen spoor meer terug van de agressievelingen.

Peter houdt een gebroken kaak en ontwrichte schouder over aan de avond. “De trap die zijn kaak brak was maar vijf centimeter van zijn slaap”, zegt Nele. “Voor hetzelfde geld was ik nu onderweg naar een begrafenis in plaats van het ziekenhuis.” Peter moest woensdag onder het mes voor zijn gebroken kaak. Ook zijn kameraad is er slecht aan toe. De jongeren braken zijn neus en veroorzaakten een spierscheur. “We kunnen ons niet meer veilig voelen in onze eigen stad. Dit gaat grote gevolgen hebben op ons leven, zowel fysiek als mentaal. En voor wat?”

Openluchtfuif

De politie heeft een onderzoek geopend. “Er was die avond veel volk op de been”, zegt korpschef Bart Van Thienen. “De hele rijbaan was als het ware een openluchtfuif. Naast dit voorval was er nog één vechtpartij. Het onderzoek naar de daders loopt nog.” Nele roept op om de politie te helpen. “Als je iets gezien hebt, laat dan iets weten. De jongeren moeten gestopt worden, want vroeg of laat loopt dit nog slechter af.” Alle getuigenverklaringen zijn welkom op pz.aarschot.interventie@police.belgium.eu.