WTA Saint-Malo: Ysaline Bonaventure grijpt naast plek in kwartfinales

Ysaline Bonaventure (WTA 84) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA125-toernooi in het Franse Saint-Malo (gravel/115.000 dollar).

Bonaventure, het vierde reekshoofd, verloor in de achtste finales tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 1.088), een voormalig nummer drie van de wereld die na een lange onderbreking aan haar comeback timmert en deelneemt met een wildcard, in drie sets: 2-6, 6-4 en 7-6 (7/5). De partij duurde 2 uur en 23 minuten.

De 28-jarige Svitolina drukte eind maart 2022 op de pauzeknop. Ze sukkelde toen al een behoorlijk lange tijd met rugpijn en zei met psychologische problemen te kampen door de oorlog in haar land. Bovendien werd ze half oktober voor het eerst mama. De partner van de Franse tennisser Gaël Monfils schonk het leven aan een dochtertje dat de naam Skaï kreeg. Begin vorige maand maakte ze haar comeback in Charleston.

© EPA-EFE

Maryna Zanevska (WTA 75) kon zich eerder woensdag niet plaatsen voor de kwartfinales. In de tweede ronde op het Franse gravel raakte het derde reekshoofd niet voorbij de Amerikaanse Katie Volynets (WTA 103). Het werd 2-6, 6-4 en 7-5. De 29-jarige Zanevska won het L’Open 35 de Saint-Malo al twee keer, in 2012 en 2016 toen het toernooi een kleinere prijzenpot had en de tennisster nog voor Oekraïne uitkwam.

Greet Minnen (WTA 173), de derde Belgische op de tabel in Bretagne, neemt het in de tweede ronde op tegen de Britse Jodie Burrage (WTA 110). In de eerste ronde schakelde Minnen het Amerikaanse tweede reekshoofd Claire Liu (WTA 55) uit.