Ex-wereldkampioen zwaargewichten Deontay Wilder wordt opgepakt, maar heeft geen spijt: “Ik kan beter op veilig spelen”

De politie van Los Angeles heeft voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten Deontay Wilder maandagnacht korte tijd opgepakt. De 37-jarige Wilder werd meegenomen nadat in zijn wagen een verborgen wapen was gevonden.

Volgens de lokale krant Los Angeles Times had de politie zijn auto onderzocht en stelde ze vast dat de nummerplaat bedekt was en de ramen te donker getint waren, wat in sommige gevallen illegaal kan zijn. Na enkele uren werd de ex-wereldkampioen boksen op borgtocht vrijgelaten.

Op Twitter schreef Wilder dinsdag: “Ik kan beter op veilig spelen. Het einde.” Wilder had de wereldtitel bij de zwaargewichten begin 2015 veroverd en verdedigde deze in verschillende gevechten tot februari 2020. Toen verloor hij zowel de eerste wedstrijd als de rematch tegen de regerende wereldkampioen Tyson Fury.