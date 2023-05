Kenneth Vandendriessche herneemt zondag op het WK Lange Afstand op Ibiza: “Top tien zou al mooi zijn”

Kenneth Vandendriessche ziet Ibiza als een goede test voor de Ironman van Lanzarote. “En als ik me daar niet kan plaatsen voor het WK Ironman, probeer ik het in juli nog eens in Nice.”

Zondag is Kenneth Vandendriessche op Ibiza (Balearen) aan de slag op het WK triatlon. De 31-jarige Ruddervoordenaar is na zijn passage in Hawaï en een revalidatieperiode aan zijn wederoptreden toe. “Moeilijk te zeggen wat ik ervan mag verwachten. Ik hoop ergens in de top tien te kunnen eindigen. Hoe dan ook zal Ibiza een leerrijke test zijn voor de Ironman van Lanzarote over twee weken.”

Kenneth Vandendriessche had zich vorig jaar in oktober veel voorgesteld van het WK Ironman in Hawaï. Jammer genoeg waren een moeilijke zwembeurt en vervelende maagproblemen er de oorzaak van dat hij die dag onder zijn verwachtingen bleef. Hij finishte toen als 37ste in 8u34’56”. “Eens terug in eigen land werd het zaak om een slepende voetblessure te laten verzorgen”, aldus de trainingsadviseur bij ITZU Training, die midden november vader werd van een dochtertje, Sienna. “Het letsel was voor mijn vertrek naar Hawaï min of meer onder controle, maar een definitieve oplossing was er toen nog niet. Die moest er dan komen na een chirurgische ingreep. Mijn voet werd na de operatie in het gips gelegd waarna de revalidatie startte, onder meer met spierversterkende oefeningen.”

Groen licht

“Natuurlijk was ik blij toen ik begin dit jaar van de dokter groen licht kreeg om weer de training te hervatten. Diezelfde dokter waarschuwde me tevens dat die pijn niet zomaar meteen zou verdwijnen. En dat bleek ook zo. Af en toe voelde mijn voet na een training toch weer pijnlijk aan. De overheersende vraag was dan telkens hoe ver en hoe intensief ik op training kon gaan. Op paasmaandag maakte ik dan mijn wederoptreden met een zege in de 10-kilometerloop van Ichtegem. Conditioneel was alles dus in orde, ik voelde me weer op het peil van vorig jaar.”

Afwachten

“Over mijn kansen van zondag in Ibiza, waar het WK over een flink stuk meer dan de halve Ironman-afstand loopt, moet ik natuurlijk realistisch zijn. Er komen immers heel wat toppers aan de start. Ik zal dan ook al heel tevreden zijn als ik in de top tien kan eindigen. Daarenboven zie ik het evenement als een interessante test voor de Ironman van Lanzarote, die twee weken later plaatsvindt. Vorig jaar won ik die wedstrijd wel, maar nu wordt het toch wel afwachten. Als alles goed gaat, hoop ik me daar te kunnen kwalificeren voor het WK Ironman, dat dit jaar voor de mannen uitzonderlijk niet in Hawaï wordt georganiseerd maar op 10 september in Nice. Mocht het op Lanzarote niet lukken, dan probeer ik het zeker nog eens eind juni, ook al in Nice.”