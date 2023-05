Emrah Taskiran (36) vrijgesproken voor cannabisplantage in huurwoning, bewoner wel 30 maanden naar cel

Een 49-jarige man kreeg een celstraf van 30 maanden omdat er een deels ontmantelde cannabisplantage in zijn woning in Dilsen-Stokkem werd teruggevonden. Ook Emrah Taskiran (36) werd in het dossier genoemd, maar kreeg de vrijspraak voor zijn rol in de plantage. Vorig jaar stuurde de assisenjury hem wel al voor 30 jaar naar de cel voor de doodslag op zijn ex-vriendin Luana Romagnoli.

Na politionele informatie over een mogelijke cannabisplantage in de huurwoning in Dilsen-Stokkem, ging de bal aan het rollen. Op 28 september 2020 voerde de politie een huiszoeking uit en vonden ze op de zolderverdieping een deels ontmantelde plantage van in totaal 784 planten, verdeeld over twee kweekruimtes. De opruimwerken van de plantage waren nog niet afgerond, dat bleek uit de potten met wortels die er nog teruggevonden werden.

Sleutel en DNA

De 49-jarige man, die destijds in het huis woonde, verklaarde dat hij de plantage zelf had geïnstalleerd. De man zou de planten geknipt hebben, in zakken hebben gestoken en de oogst met een huurauto naar Nederland hebben gebracht. De man zou de feiten gepleegd hebben omdat hij kampte met financiële problemen en hij handelde in opdracht van Nederlanders.

Toch werden er nog twee andere mannen aan het dossier gelinkt. Zo ging het om een 45-jarige man uit Hasselt en de 36-jarige Emrah Taskiran, die vorig jaar in mei voor het Tongerse hof van assisen nog een maximumstraf van dertig jaar opliep voor de doodslag op zijn ex-vriendin Luana Romagnoli. Volgens de procureur communiceerden hij en de Hasselaar onderling via gsm-berichten over de plantage en werd het DNA van de Hasselaar op een mondmasker in de plantage aangetroffen. Uit de berichten bleek dan weer dat Taskiran de sleutel van het pand in zijn bezit had. De aanklager was overtuigd van de schuld van de drie mannen en vroeg tijdens de behandeling van de zaak celstraffen van 30 en 36 maanden.

Plantage rippen

De 45-jarige Hasselaar was de enige die zijn verhaal kwam doen voor de Tongerse rechter en kwam met een verklaring. Volgens hem werd hij samen met Taskiran door de bewoner van het huurhuis gevraagd om de plantage op te ruimen en belandde op die manier de sleutel van het huis in hun bezit. “Die man wilde die plantage weg omdat hij onder druk werd gezet. We konden zo onze slag slaan. Taskiran en ik zijn toen gaan kijken in de woning en hebben er wat filmpjes gemaakt. We zouden de klus klaren voor 10.000 euro.” Met de installatie van de plantage zouden dus niets te maken hebben.

De Tongerse rechter oordeelde dat het inderdaad niet zeker is dat de Hasselaar en Taskiran mee achter de exploitatie van de plantage zaten. Hij sprak hen dan ook vrij. “De rechtbank acht het geloofwaardig dat de twee beklaagden op vraag van de bewoner van het pand de cannabisplantage wilden leeghalen of rippen”, luidt het vonnis. De bewoner van het pand werd wel schuldig bevonden. Hij kreeg een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 8.000 euro. Omdat er elektriciteit werd afgetakt, moet hij een schadevergoeding van 16.109 euro betalen.