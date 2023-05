Maasmechelaar riskeert 18 maanden voor slagen aan nieuwe partner ex-vrouw

Na een relatie van twintig jaar, kwam er een einde aan het huwelijk tussen de Maasmechelaar en zijn vrouw. De man kon dit volgens de aanklager niet verkroppen, wat zich uitte in aanhoudende belaging tegenover zijn ex-vrouw. “Hij hield haar dag en nacht in de gaten, hij parkeerde voor haar auto zodat ze niet weg kon rijden en hij reed haar klem”, zo sprak de procureur.

Hersenschudding

De man kreeg een contactverbod maar op 22 maart van dit jaar liep het uiteindelijk volledig uit de hand aan een ijssalon in Maasmechelen toen hij de confrontatie opzocht met de nieuwe vriend van zijn ex. “Die man stond te roepen op de parking waardoor mijn cliënt naar buiten is gegaan. Hij werd meteen op de grond geslagen en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij had verwondingen aan zijn oog, ribben en sleutelbeen. Hij sloeg mijn cliënt ook een hersenschudding”, zo sprak de raadsman van het slachtoffer.

De advocaat vraagt een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro voor haar cliënt. De raadsman wees ook op het feit dat de ex-vrouw van de beklaagde eerder ook doodsbedreigingen zou gekregen hebben. “Hij dreigde haar te vermoorden en met zuur te overgieten”, klonk het.

Meerdere waarschuwingen

De Tongerse procureur wilt een ernstig signaal geven. “Er is een risico dat hij op een bepaald ogenblik nog ernstigere feiten zou kunnen plegen. Hij heeft al meerdere waarschuwingen gehad, maar de belaging is zeer snel geëscaleerd naar fysiek geweld.” Ze eist dan ook een celstraf van achttien maanden met eventueel probatieuitstel.

De advocaat van de Maasmechelaar stelt dat de slagen aan het ijssalon niet bewezen zijn. “De getuige zegt dat die man naar buiten kwam en opeens op de grond lag. Wat er zich juist heeft afgespeeld is niet duidelijk. Mijn cliënt zegt dat hij eerst werd aangevallen en zich daarop verdedigde waardoor die man viel.” Volgens de raadsman kampt zijn cliënt met een psychische problematiek die mogelijks het gevolg is van de relatiebreuk en het verlies van zijn ouders.

Vonnis volgt op 31 mei.