Dertiger overvalt bejaarde vrouw voor buit van… 7 euro: 2 jaar cel geëist

“Ik was toen mezelf niet, ik heb er spijt van en ik ben ondertussen een ander persoon”, zo sprak de dertiger woensdagochtend voor de Tongerse rechter. De man moest zich verantwoorden voor een diefstal met geweld op 6 augustus 2022, waarbij hij een 72-jarige vrouw die met een rollator over straat wandelde, de schrik van haar leven bezorgde. Volgens de procureur verschanste de man zich in de struiken, sprong hij tevoorschijn en ging hij lopen met de handtas van de vrouw. De vrouw viel tegen de grond waardoor de dertiger kon ontkomen. Aan de hand van een goede persoonsbeschrijving kon de man niet veel later toch onderschept worden. Een buurtbewoner vond ook de handtas van het slachtoffer terug.

Geld voor drugs

De man verklaarde aan de politie dat hij onderweg was naar zijn tante om geld te vragen om cocaïne te kopen, maar dat hij onderweg toevallig op het slachtoffer botste en besliste om de handtas te stelen en zo snel aan geld te geraken. Uiteindelijk viel dat plan in het water, toen bleek dat de vrouw amper centen op zak had. “Hij ging aan de haal met een buiten van 7 euro…”, zuchtte de aanklager. “En dat terwijl die vrouw nog steeds met de gevolgen van die overval moet leven.” De procureur eist een celstraf van achttien maanden met uitstel onder strenge probatievoorwaarden. Ze wees de rechter daarbij op de ernstige drugsproblematiek van dertiger.

De raadsman betwiste de feiten niet. “Mijn cliënt schaamt zich voor wat er gebeurd is. Hij heeft het er heel moeilijk mee”, klonk het. De man zou zich ondertussen hebben laten opnemen om zijn verslavingsproblematiek aan te pakken. Omdat hij nog over een blanco strafblad beschikt, vraagt zijn raadsman om hem te veroordelen tot een opschorting onder voorwaarden.

Vonnis volgt op 31 mei.