Rode Duivel Jan Vertonghen laat zijn grote hart zien naast het voetbalveld: “Want elk kind is bijzonder”

De Jan Vertonghen Foundation en Special Olympics Belgium, de organisatie die de integratie van mensen met een verstandelijke beperking bevordert door middel van trainingen en sportwedstrijden, slaan de handen in elkaar voor inclusie op het sportveld. Met een speciaal ontwikkeld sportprogramma leren ze kinderen via sport en spel omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.

Samen met tien atleten van Special Olympics trapte een groep kinderen in Mechelen de eerste initiatie af. Die gaf Rode Duivel Jan Vertonghen zelf. “We trachten via sport en spel een brug te slaan tussen kinderen met en zonder beperking om aan te tonen dat iedereen gelijk is aan elkaar, want elk kind is bijzonder”, zei de 36-jarige Anderlecht-verdediger.

De Jan Vertonghen Foundation en Special Olympics Belgium geloven dat sporten de barrières tussen mensen overbrugt en het zo gemakkelijker maakt om elkaar te leren kennen en te aanvaarden. Daarom creëerden ze een programma waarbij atleten van Special Olympics samen sporten met kinderen van de Buurtsport, dat via laagdrempelige en buurtgerichte initiatieven rond sport bouwt aan een leefbare en kansrijke samenleving.

Tijdens het programma krijgen de jongeren een voetbalinitiatie van de Rode Duivel zelf, die daarvoor een interactieve voetbalmuur gebruikt. Ook leggen ze een sportparcours af waarbij ze in duo’s leren samenwerken. Tot slot spelen ze een wedstrijdje tegen elkaar in gemengde teams.

© Getty Images

“Door kinderen met en zonder verstandelijke beperking reeds op een vroege leeftijd samen te laten sporten, kunnen we begrip en respect voor elkaar creëren en bouwen we vandaag al aan de inclusievere maatschappij van morgen”, aldus Pieter Maenhout, head of marketing van Special Olympics Belgium.

Jan Vertonghen lanceerde zijn Foundation enkele jaren geleden rond zijn honderdste interland. Doelstelling is een wereld creëren waarin elk kind zich bijzonder voelt en waarin kinderen kunnen samen spelen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, fysieke of mentale beperkingen.