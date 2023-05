Leidster Marianne Vos veegt nul weg na waanzinnige recordetappe in de Vuelta Femenina

De Nederlandse Marianne Vos (Jumbo-Visma) heeft woensdag haar eerste individuele zege van het seizoen geboekt. Ze was de snelste van een eerste groep na een waaierdag in de derde etappe van de Vuelta Femenina, de zevendaagse Ronde van Spanje voor vrouwen. Zo verstevigt Vos ook haar leidersplaats in het klassement.