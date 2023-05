“Vroeger dacht ik dat ik meer kon dan een ander, dat gevoel is weg”: Greg Van Avermaet over waarom hij stopt als coureur

Een koersicoon zwaait af. Greg Van Avermaet (37) kondigde vandaag via Instagram zijn afscheid aan van het wielrennen. Hoog tijd dus voor een uitgebreide babbel met de olympische kampioen van 2016. “Koersen en trainen is voor mij nog altijd geen opgave. Veel renners stoppen omdat ze het beu zijn, maar dat is bij mij niet het geval. Ik hink nog altijd op twee gevoelens, maar een jaar extra zal ook niet veel meer bijbrengen”, legt Greg Van Avermaet (37) uit. “Dan is het beter om straks te stoppen.”