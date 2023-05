Wat als met je ex ook je pluskinderen uit je leven verdwijnen? “Jouw gevoelens zijn belangrijk, maar die van het kind nog meer”

Relatiebreuken zijn nooit gemakkelijk, van een tienerliefje tot een echtgenoot waar je twintig jaar lang lief en leed mee deelde. Als er dan ook nog eens (plus)kinderen mee gemoeid zijn, wordt de hele situatie nog ingewikkelder. Zanger Niels Destadsbader getuigde in Viva la Feta emotioneel over het afscheid van zijn partner en haar zoontje, waarvan hij zeven jaar lang de pluspapa was. Hoe ga je best om met die situatie?