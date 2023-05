9 doden bij explosie in chemische fabriek in China

Bij een explosie in een chemische fabriek in China zijn maandagvoormiddag negen doden gevallen. Dat laat het Chinese staatsagentschap woensdag weten. Een persoon raakte gewond, een andere is nog vermist.

De explosie gebeurde maandagochtend in een fabriek die waterstofperoxide produceert in Liaocheng, een stad in de provincie Shandong, in het oosten van China. Reddingsacties zijn nog steeds aan de gang, en de oorzaak van de ontploffing maakt deel uit van een onderzoek.

Een persoon raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een brand die door de ontploffing was ontstaan, kon inmiddels worden geblust.

De fabriek wordt uitgebaat door Luxi Chemical Group, die deel uitmaakt van het Chinese publieke conglomeraat Sinochem.