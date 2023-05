Inwoner van Dildo ontdekt ijsberg met opvallende vorm

Fotograaf Kenneth Pretty vloog vorige week met zijn drone boven Conception Bay, een baai voor de kust van een Canadees dorpje dat Dildo heet. Hij had een ijsberg gezien en toen hij wat dichterbij vloog, merkte hij dat het stuk drijvend ijs een opvallende vorm had. “Ongelooflijk hoe goed het op het mannelijk lid leek”, aldus de Canadees. “Ik vermoedde al dat de beelden populair gingen zijn op sociale media.” Fans van de ijsberg kunnen die echter niet meer in zijn volle glorie aanschouwen: een dag nadat Pretty de opnames van de negen meter hoge ijsberg maakte, stortte het opvallende gevormde ding in.