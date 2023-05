Tot na 1 uur ’s nachts treinen uit Antwerpen tijdens weekendnachten

Het vervoersplan werd eind maart goedgekeurd door de raad van bestuur van de NMBS. Over het hele net wil de spoorwegmaatschappij 7,4 procent meer kilometers rijden tegen 2026. Dat komt overeen met meer dan 2.000 treinen extra per week. De nadruk ligt op extra aanbod rond de grote steden en op betere verbindingen in het weekend.

De NMBS is intussen het globale vervoersplan meer in detail aan het voorstellen per provincie. Woensdag was Antwerpen aan de beurt.

De extra treinen op vrijdag- en zaterdagavond vanuit Antwerpen zijn gepland vanaf december 2024. Momenteel zijn de laatste vertrekken op die dagen iets na middernacht. “Door latere S-treinen in te leggen vanuit Antwerpen-Centraal richting de omliggende gemeenten, mikken we op de vrijetijdsverplaatsingen tijdens de late avond”, zegt de NMBS. De laatste S-treinen zullen na 1 uur vertrekken uit Antwerpen, met bijvoorbeeld de S1-trein (richting Mechelen en Brussel) om 1.05 uur en de S32 (richting het noorden) om 1.10 uur. Op vrijdag vertrekt er om 1.24 uur nog een S33-trein richting Mol, en op zaterdag om 1.46 uur een L23-trein naar Leuven. Wie in Brussel zit, kan omstreeks kwart voor twee ’s nachts nog de S1-trein nemen richting Mechelen en Antwerpen.

Nog in december 2024 komt er tijdens het weekend een tweede trein per uur tussen Antwerpen en Leuven. Het gaat om een nieuwe IC-trein, die stopt in Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Lier, Heist-op-den-Berg, Aarschot en Leuven. En de S33-trein Antwerpen-Mol zal vanaf dan ook in het weekend rijden, waardoor het station van Wolfstee ook in het weekend bediend wordt. En de trein tussen Mol en Hasselt zal dan ook op zondag elk uur rijden.

Een jaar eerder, in december 2023, voert de NMBS de nieuwe verbinding S35 in op weekdagen. Daardoor komt er een tweede trein per uur tussen Antwerpen-Centraal en het station Noorderkempen. En op zaterdag zal de S32-trein tussen Puurs, Antwerpen en Essen om het halfuur rijden in plaats van om het uur.

Ook in december 2025 zijn er nog aanpassingen gepland, met onder meer een uitbreiding van het aanbod rond Mol. Zo zal er op weekdagen een tweede S33-trein Antwerpen-Centraal - Herentals - Mol rijden, en komt er tijdens de spitsuren een tweede trein per uur tussen Mol en Hasselt (in beide richtingen). De S5 Mechelen - Brussel-Schuman - Edingen zal vanaf december 2025 op zaterdag en tijdens schoolvakanties een tweede keer per uur rijden.

Het vervoersplan moet nog groen licht krijgen van de ministerraad en de uitvoering is ook afhankelijk van aanwervingen en leveringen van materiaal, zegt de NMBS. De leveringen van nieuwe treinen hebben in het verleden al vertraging opgelopen.

In het kader van het openbaredienstcontract 2023-2032 dat de NMBS onlangs sloot met de federale regering, is er de ambitie om het aantal reizigers met 30 procent te verhogen tegen 2032. In 2022 vervoerde de spoorwegmaatschappij 227 miljoen reizigers.