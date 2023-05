Meerdere voertuigen botsen in Beverlo

Woensdagnamiddag is een groot verkeersongeval gebeurd op de Koolmijnlaan in Beverlo. Volgens getuigen raakten voertuigen betrokken. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog niet duidelijk.

© Zahra Boufker

De lokale politie is ter plaatse gekomen en heeft meteen een omleiding ingesteld om de verkeerssituatie onder controle te houden. De medische diensten zijn momenteel druk in de weer om de betrokkenen bij het ongeval van de nodige eerste zorgen te voorzien. Twee ziekenwagens zijn al ter plaatse en een derde is onderweg om assistentie te verlenen. Het is nog onduidelijk hoeveel gewonden er zijn en welke de ernst is.

© Zahra Boufker

Voorlopig wordt aangeraden om de Koolmijnlaan te vermijden en gebruik te maken van de voorziene omleiding.

Later meer.