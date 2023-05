Nederlandse vrouw verkoopt gestolen bakfietsen in Lanaken

Een 24-jarige vrouw uit Landgraaf en een man (29) uit Geleen zijn aangehouden op verdenking van verkoop van gestolen bakfietsen via een zoekertjessite. Meerdere inwoners van Lanaken en Maasmechelen werden opgelicht. De politie kon de verdachten inrekenen tijdens een afspraak in Lanaken waar kopers de bakfiets konden ophalen.

Enkele kopers van zo’n tweedehands bakfiets merkten achteraf dat hun fiets als gestolen stond geseind. Ze verwittigden de politie van het feit dat ze via de zoekertjessite werden misleid. De kopers kregen argwaan over de gang van zaken na de aankoop van de bakfiets. Via een Nederlandse website ontdekten ze dat hun fiets een gestolen exemplaar was.

Een andere koper surft ook naar die zoekertjessite voor een tweedehands bakfiets. De verkopers maken in Lanaken een afspraak met de kandidaat-koper. Het team opsporingen van de politiezone krijgt weet van deze afspraak. Agenten bieden zich op de plaats van afspraak aan als de bewuste koper. De politie-operatie van de opsporingsdienst gebeurt in overleg met het parket Limburg.

Tijdens de afspraak meldt een 24-jarige vrouw uit Landgraaf zich als verkoper van de bakfiets. Bij de overhandiging is ook een 29-jarige man uit Geleen. De twee Nederlanders worden gearresteerd. Na controle blijkt ook dat die bakfiets als gestolen staat geseind in Nederland.

De twee verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die laat hen opsluiten in de gevangenis. Het vermoeden bestaat dat de Nederlanders deel uitmaken van een grotere organisatie in de heling van gestolen bakfietsen.

Politie Lanaken-Maasmechelen vraagt iedereen die zich in dit verhaal herkent om contact op te nemen met het team Opsporingen van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen via het nummer 089/47.47.00. Ook bij twijfel over een aankoop kan u de politie bellen.

(maw)