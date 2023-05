Born

Ruim 2.000 arbeiders van de Nederlandse autofabrikant VDL Nedcar in Born hebben woensdag het werk neergelegd. Met een wilde staking eisen ze duidelijkheid over hun toekomst. “De hoop om onze job te behouden zijn we al veel langer kwijt, maar we zijn het beu als vuilnis te worden behandeld”, foetert Maasmechelaar Peter Didden.