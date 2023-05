Onze vrouw test verschillende soorten wandelen: “Volgens het sporthorloge was dit een echte HIT-training”

Onder het motto ‘Stuur borstkanker wandelen’ organiseert Pink Ribbon dit jaar voor de zevende keer de Roze Mars. Van 1 tot 31 mei roept de organisatie op om zo veel mogelijk te wandelen in de strijd tegen borstkanker. Wandelen kan op verschillende manieren. Welk type wandelen is best voor je calorieverbranding, hartslag en gezondheid? Onze redactrice testte het uit, en legt de voor- en nadelen bloot van zes verschillende wandeltechnieken.