Dit doet de Belg tijdens zijn lenteschoonmaak

Een keer per jaar houdt een steeds groter wordende groep Belgen een grondige schoonmaak. Voor de coronacrisis sloeg 70 procent van de Belgen aan het poetsen tijdens de lente. Nu, drie jaar later, is dat 77 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van 2dehands.be, De Kringwinkel, Cash Converters en Happy Troc. Bovendien is het iets voor alle leeftijden, want zowel twintigers als 55-plussers doen het. Ook het geslacht speelt geen rol: 76 procent mannen en 78 procent vrouwen houden een lenteschoonmaak.

Maar wat wordt er dan allemaal gepoetst? Het herorganiseren van kasten wordt het vaakst gedaan. 60 procent van de Belgen doet het. Op plaats nummer twee, met 51 procent, staat het afwassen van zowel de binnen- als de buitenkant van de kasten. Ook de koelkast wordt door 51 procent van de Belgen schoongemaakt. Op de vierde plaats staat het poetsen achter en onder meubilair die gewoonlijk niet verplaatst wordt. De diepvriezer ontdooien, de oven poetsen en ontvetten, en de gordijnen wassen, hangen onderaan de to-do list te bengelen en worden dus het minst gedaan tijdens de lenteschoonmaak.

Meer innerlijke rust

Eén op de vijf Belgen geeft aan dat zo’n grote schoonmaak bijdraagt aan hun mentale gezondheid. Ze hebben meer innerlijke rust omdat er meer overzicht is en in de meeste gevallen ook meer ruimte. Dat is zo omdat heel wat lenteschoonmakers spullen wegdoen die ze niet meer nodig hebben. Het grootste deel geeft ze weg aan vrienden, familie of aan De Kringwinkel. Maar ook verkopen is erg populair. Het overige deel zegt dat ze geen afscheid kunnen nemen van de spullen en stockeren die vervolgens in een kast of op zolder.