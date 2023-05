De snorren blijven in opmars in het peloton: Wout van Aert toont nieuwe look tijdens ‘vakantie’

Victor Campenaerts en Magnus Cort Nielsen zijn trendsetters met hun moustache. Later zagen we ook toppers als Dylan van Baarle en Primoz Roglic met een snor, nu heeft ook Wout van Aert er eentje laten groeien.

In een reclamepost voor zijn sponsor Heylen Vastgoed merkten de fans op: Van Aert ziet er iets anders uit dan tijdens het klassieke voorjaar. Op sociale media zijn de meningen verdeeld over de nieuwe look van de alleskunner van Jumbo-Visma.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van Aert reed op zondag 9 april met Parijs-Roubaix zijn laatste voorjaarskoers. Hij werd toen derde na pech in de absolute finale. Écht vakantie heeft hij momenteel niet, blijkt uit zijn profiel op Strava. Van Aert ging enkele weken geleden bijvoorbeeld nog met de fiets vanuit Herentals naar de champagnestreek met vrienden. Hij gaat regelmatig lopen, haalde ook al vaak zijn gravelfiets van stal en reed dinsdag nog van Knokke naar Herentals.

Zijn eerstvolgende koers wordt de Ronde van Zwitserland (vanaf 11 juni). Daarna volgt mogelijk het Belgisch kampioenschap tijdrijden (22 juni), waar het kamp-Van Aert nog een beslissing over moet nemen, en het BK op de weg (25 juni), waar deelname in principe verplicht is. De Ronde van Frankrijk (vanaf 1 juli) en het WK in Glasgow (6 augustus) zijn uiteraard zijn volgende grote doelen.