Aangegeven chemische wapens wereldwijd binnenkort allemaal vernietigd

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft woensdag meegedeeld dat de vernietiging van tienduizenden tonnen in kaart gebrachte chemische wapens over de hele wereld “binnen enkele weken” voltooid zal zijn.

“Meer dan 70.000 ton met de gevaarlijkste gifstoffen ter wereld zijn al vernietigd onder toezicht van de OPCW”, zei directeur Fernando Arias op een persconferentie in de buurt van Den Haag. Een klein restant van chemische wapens, opgeslagen in de Verenigde Staten, zal “binnen enkele weken” worden vernietigd, voegde hij daaraan toe.

Sinds het Verdrag over chemische wapens, dat het gebruik en bezit ervan verbiedt, in 1997 van kracht is gegaan, heeft de OPCW 72.118 ton voorraden vernietigd die door landen overal ter wereld zijn aangegeven. Dat is volgens de OPCW het equivalent van 175 jumbojets .

“Er rest nog ongeveer 127 ton aangegeven wapens in twee opslaginstallaties die zich in de Amerikaanse staten Colorado en Kentucky bevinden”, verduidelijkte de OPCW, in het leven geroepen om op de naleving van het verdrag toe te zien. “Na 26 jaar is dat een grote verwezenlijking voor de organisatie.” In 2013 ontving de OPCW de Nobelprijs voor de Vrede.

Syrië

Het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad heeft in 2013 ingestemd met de toetreding tot de OPCW en alle chemische wapens af te zweren. Die toezegging kwam er na een vermoedelijke aanval met het zenuwgas sarin waarbij 1.400 mensen omkwamen in Ghouta, een buitenwijk van Damascus. Het Syrische regime is sindsdien herhaaldelijk beschuldigd van aanvallen met chemische wapens.