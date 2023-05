8 jaar cel voor Wit-Russische journalist uit Ryanair-vliegtuig

De bekende Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Hij werd ruim anderhalf jaar geleden op geruchtmakende wijze opgepakt toen hij in een Ryanair-vliegtuig zat dat over Wit-Rusland vloog en door een valse bommelding gedwongen werd daar te landen. Na de landing werd Protasevitsj opgepakt vanwege zijn rol bij de massale protesten in 2020.