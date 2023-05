“Ik stond nog nooit zo open”: Franse minister moet het ontgelden na erotische passage in nieuw boek

“Ze keert me de rug toe. Ze gooit zich op bed. Ze toont me de bruine bobbel van haar anus.” Het is een passage uit hoofdstuk 11 van Fugue américaine, het nieuwste fictieboek van de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire. Een passage die bij de zuiderburen op hoongelach kan rekenen.

Een andere zin werd meteen trending op sociale media: “Ik stond nog nooit zo open.” In het boek van Le Maire zegt Julia het vol passie aan Oskar. Maar veel Fransen vonden er inspiratie in voor een meme onder de hashtag #dilatéecommejamais. “Bruno Le Maire heeft over een anus geschreven en niemand was er klaar voor”, kopte The Huffington Post. De Franse schrijver Nicolas Mathieu bood alvast aan om het boek te herwerken.

Uitlaatklep

Maar niet iedereen vindt het om te lachen. Linkse politici en vakbondslui hekelen de timing van het boek. Parlementslid Thomas Portes van La Nupes lag van andere zaken wakker op 1 mei. “De inflatie ontploft. Miljoenen mensen hebben moeite om eten te kopen, hun koelkast te vullen en de huur te betalen. Het land strijdt tegen een pensioenhervorming. Ondertussen schrijft de minister een roman”, klinkt het geërgerd. Net voor Fugue américaine in de rekken kwam, verlaagde kredietbeoordelaar Fitch de score van de Franse kredietwaardigheid.

Parlementslid Thomas Portes is niet te spreken over de timing van het boek van Le Maire. — © Hans Lucas via AFP

Le Maire zelf zegt dat schrijven zijn uitlaatklep is. Het is al zijn vijfde roman in vier jaar tijd. Hoewel één passage alle aandacht wegkaapt, zitten de 471 pagina’s helemaal niet in de erotische sfeer. Het gaat over de reis van twee broers, Franz en Oskar Wertheimer, naar Cuba om de wereldberoemde pianist Vladimir Horowitz te assisteren bij een optreden.