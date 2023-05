Wanneer ze op een zonovergoten terras in Italië zitten, zijn Rika Ponnet en haar dochters getuige van een eerste ontmoeting tussen twee mensen. Het zet het luidop aan het denken, én het discussiëren. De dochters geloven er niet in, in de ‘overdreven’ dienstbaarheid van de eerste date. Een gesprek over grenzen stellen en (on)voorwaardelijke liefde ontspint.