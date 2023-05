Studio 100 zoekt jong talent voor eigentijdse versie ‘Les Misérables’

Na het succes van de oorlogsmusicals en Red star line brengt Studio 100 alweer een nieuwe musical uit: Les misérables. Dit najaar, op 15 oktober 2023 gaat de nieuwe, eigentijdse versie van de succesmusical in première. De hoofdrollen worden - naar goede gewoonte - vertolkt door Jonas Van Geel en Ianthe Tavernier. Ook Goele De Raedt en Nordin De Moor behoren tot de sterrencast, maar die is nog niet compleet.

Studio 100 gaat op zoek naar enthousiaste, jonge acteurs die kunnen zingen en dansen voor de rollen van Gavroche, jonge Cosette en jonge Eponine. Bij voorkeur zoeken ze kinderen die kleiner zijn dan 1.40 meter en tegen 10 oktober 2023 minstens 7 jaar oud zijn. Liefhebbers kunnen zich inschrijven tot 21 mei 2023.

De nieuwste musicalproductie zal deze keer niet te zien zijn in het pop-up theater in Puurs, maar wel in de Stadsschouwburg Antwerpen en in Capitole Gent.